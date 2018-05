Fostul ministru al comunicaţiilor în Guvernul Sorin Grindeanu, Augustin Jianu, a anunţat vineri că i se alătură lui Victor Ponta în proiectul #ProRomania, susţinând că PSD se dovedeşte a fi "un partid de diletanţi, de mafioţi fără limite".

"Am intrat în politică pentru că am fost convins că schimbarea se poate face numai din interiorul sistemului politic. Am fost mereu împotriva celor care critică de pe margine, fără să se implice, fără să contribuie. De-a lungul anilor am observat cu dezamăgire cum - în PSD, dar şi în alte... citeste mai mult

