O cercetătoare de la NASA a descoperit un aisberg cu formă ciudată.

„Avem două tipuri de aisberguri: avem tipul pe care toată lumea şi-l imaginează şi care a scufundat Titanicul. Arată ca prisme sau triunghiuri la suprafaţă şi se ştie că în adâncime sunt mult mai mari. Apoi există aisbergurile tabulare”, a precizat Kelly Brunt.

Aisbergurile tabulare sunt late, plate şi lungi. Acesta provine de la gheţarul Larsen C din Peninsula Antarctică, scrie Live Science.

„Ce îl face pe acesta special este că arată ca un pătrat”, a adăugat Brunt.

