Un tânăr în vârstă de 16 ani susține că și-a pierdut virginitatea după ce a câștigat un bilet către un festival numit ”Insula Sexului”, în insulele Caraibe.

Brian ar fi consumat droguri și a băut alcool pentru prima dată. Într-un interviu, el susține că s-a îndrăgostit de una dintre femeile pe care le-a întâlnit la festival, dorind să o ceară de nevastă.

”A fost incredibil. Atât de grozv! Îmi vine să plâng numai când mă gândesc. Am făcut sex pentru prima dată, am băut alcool pentru prima dată și am luat droguri pentru prima dată. Am fost foarte emoționat la început, dar alți bărbați au făcut tot pentru a mă ajuta. Fiecare... citeste mai mult