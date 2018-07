După ce USR a invitat-o să i se alăture, Laura Codruța Kovesi ar putea fi viitorul candidat al dreptei la prezidențiale. Cel puțin, în opinia lui Robert Turcescu.

”Ce va fi? Pas cu pas

Iohannis a cedat, Kovesi va fi viitorul candidat al fortelor anti-PSD la scrutinul din 2019. Asa se explica mutenia... Mutului, dar si campania de victimizare a noului om politic, LC Kovesi. Iohannis e azi un las, Kovesi e brava. Poate acum va suna altfel si anuntul facut cu putin timp in urma, nitai-nisam, de Iohannis, cum ca va candida pentru un nou mandat. Mai stiti decorul? Era singur cu un stilp in spate. Kovesi a iesit ieri sa anunte, practic, intrarea in politica avind in spate toata echipa.... citeste mai mult