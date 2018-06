Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 bate cu putere la ușă. Joi, de la ora 18:00, țara gazdă și Arabia Saudită vor da startul celei de-a 21-a ediții a Cupei Mondiale. Am văzut până acum loturile celor 32 de echipe, am văzut predicțiile, am văzut stadioanele, iar acum e timpul să vedem frumusețile zonei.

O revistă dedicată bărbaților din Rusia a alcătuit un ”prim 11” al celor mai frumoase rusoaice. Ședința foto s-a desfășurat pe stadionul celor de la Spartak Moscova. Cele 11 zeițe ale frumuseții din Rusia au poza în posturi mai mult decât incendiare în toate colțurile... citeste mai mult

azi, 12:32 in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: A1 in