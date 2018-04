Sambata, 07 Aprilie, 20:13

Marius Șumudică, tehnicianul lui Kayserispor, și-a criticat aspru jucătroii după o nouă înfrângere umilitoare suferită de echipa sa, 0-4 pe terenul lui Trabzonspor.

"E jenant să luăm nouă goluri în mai puţin de o săptămână. Dar cred că am făcut o primă repriză bună, până la primul gol primit nu ne-am mişcat rău. Apoi, am căzut, a trebuit să schimb şi sistemul.

Am luat trei goluri în mai puţin de 15 minute, parcă eram la antrenament. Ce puteam să fac? Eu am... citeste mai mult