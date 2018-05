Luni, 21 Mai, 21:36

Marius Șumudică a fost prezent la emisiunea Tribuna Zero de la Europa FM, unde a anunțat ce planuri are pentru viitorul apropiat. Invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia ia în calcul și o revenire în România, însă doar la o echipă de top.

"Nu o să uit niciodată de unde am plecat. Fotbalul românesc mi-a dat totul. Aici m-am călit. Sunt apreciat și în Turcia. Am ceva contacte să mă întorc acolo, e prioritar.

În România m-aș întoarce doar unde se dorește performanță. Nu mai pot să o iau de jos și... citeste mai mult

