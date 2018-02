Cântăreaţa suedeză Agnetha Fältskog, membră a grupului ABBA, a revenit pe scena muzicală luni, după o pauză de nouă ani, cu un single intitulat "When You Really Loved Someone". Agnetha, în vârstă de 62 de ani, va lansa şi un nou album,...

Renasterea, 11 Martie 2013