New York City FC, echipa lui Alexandru Mitriţă, a fost învinsă categoric de FC Toronto, în deplasare, scor 4-0. Românul a fost integralist în partida din etapa a patra a MLS. New York City FC rămâne fără succes după primele patru etape, în timp ce canadienii au ajuns la trei victorii consecutive în campionat.

Altidore a deschis scorul în minutul 29 al partidei de la Toronto. Oaspeţii de la New York City n-au reuşit să revină pe tabelă, iar Pozuelo a majorat diferenţa în minutul 58, de la 11 metri. Cu zece minute înainte de final, acelaşi Pozuelo a marcat golul serii. A primit în marginea careului şi l-a executat pe... citeste mai mult

