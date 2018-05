FCSB U17 a debutat la Campionatul Mondial al Cluburilor cu o înfrângere drastică în faţa brazilienilor de la Palmeiras U17. Fotbaliştii din ţara lui Pele, Ronaldo sau Ronaldinho au câştigat, scor 8-2, în faţa jucătorilor cantonaţi în Berceni.

În meciul de deschidere a turneului final, FCSB a a început cu următorul prim "11": M. Andrei, I. Benchea, C. Botezatu, C. Susu, C. Arnold, M. Toma, D. Lixandru, R. Băciuţ, Ov. Horşia, D. Roşu, G. Bodea. Rezerve au fost: C. Ducan, G. Zamfir, C. Prăsacu, C. Ardelean, I. Perianu, I. Pirciu, A. Robert Ion.

