Victor Hanescu, locul 83 ATP, a fost eliminat, marti, in primul tur la BRD Nastase-Tiriac Trophy, turneu dotat cu premii in valoare totala de 422.950 de euro. Hanescu a fost invins, in runda inaugurala, cu scorul de 6-4, 6-3, dupa o ora si 18 minute,...

Observator de Constanta, 21 Septembrie 2011