Rolul tatalui in viata copiilor este hotarator in dezvoltarea lor armonioasa. Un tata iti ofera si dragoste, dar si sentimentul de putere si siguranta. Se spune ca despre sex tatii ar trebui sa vorbeasca cu baietii, iar mamele cu fetele. Totusi, si discutiile tatalui cu fiicele sunt extrem de importante.

Un studiu realizat la Universitatea din Arizona, citat de site-ul healthday.com, releva faptul ca fetele ai caror tati s-au implicat in viata de familie au fost mai putin predispuse unui comportament sexual riscant.

„Cand fetele ajung sa se hotarasca in ceea ce priveste viata lor sexuala, influenta tatalui este foarte importanta”, spune BruceJ. Ellis, coordonatorul... citeste mai mult