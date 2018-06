Superorganism e o trupă transatlantică formată dintr-un grup de muzicieni internaţionali, obsedaţi de cultura pop, şi Orono, o vocalistă de origine japoneză din Maine, New-England, care locuiesc în prezent sub un singur acoperiş în Londra. La FITS vor concerta pe data de 15 iunie, de la ora 22:45. Apreciat atât de presa franceză (Les Inrocks, Trax, Noisey etc), cât şi de cea internaţională (The New York Times, The Quietus), KillASon se află în plin proces de dezvăluire completă a carismei sale prin stilul său vibrant şi hibrid de hip-hop şi ajunge în România, la Sibiu, pe 16 iunie, de la ora 22:15.

De la debutul său de anul trecut cu single-ul lansat independent, „Out... citeste mai mult

azi, 08:47 in Cultura-Media, Vizualizari: 37 , Sursa: Adevarul in