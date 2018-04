În cadrul termenului desfăşurat vineri la instanţa supremă, avocatul Elenei Udrea a anunţat că fostul ministru are calitatea de refugiat politic în Costa Rica şi că a depus înscrisuri în acest sens. Mai exact, Veronel Rădulescu a precizat că Elena Udrea are carnet de refugiat valabil pe un an şi că acest statut o protejează de eventuale cereri de extrădare.

