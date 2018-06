Ultimul portret al lui Michael Jackson, comandat de artist, va fi expus la Londra

Ultimul portret al cântăreţului Michael Jackson, comandat chiar de megastarul american cu puţin timp înainte de decesul lui din 2009, va fi prezentat în premieră mondială în cadrul unei expoziţii ce va fi vernisată joi la Londra, informează PA.

Portretul a fost realizat de artistul american Kehinde Wiley şi va face parte dintr-o nouă expoziţie majoră organizată de curatorii de la National Portrait Gallery din Londra.

Expoziţia, intitulată "Michael Jackson: On The Wall", al cărei titlu face trimitere la legendarul album "Off The Wall",... citeste mai mult

