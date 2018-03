Ultimul pas catre EHF CUP/ HC Dunarea Braila-HCM Ramnicu Valcea in semifinalele Cupei Romaniei

Sambata de la ora 15,00 in sala „Olimpia” din Ploiesti, HC Dunarea Braila va intalni pe HCM Ramnicu Valcea in semifinala Cupei Romaniei „Fan Curier”.

Dupa rezultatele inregistrate in actualul campionat, victorii in ambele intalniri pentru HCM, echipa valceana este favorita, dar fiind o competitie diferita si avand ca miza accederea in finala si implicit participarea in sezonul urmator in Cupa EHF direct in turul III, brailencele lupta pentru ultima sansa de a salva acest sezon compromis in campionat, avand in vedere ca sansele de a-si indeplini obiectivul propus la inceput de sezon... citeste mai mult