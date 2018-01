Jurnalista Simona Catrina, care a murit joi dimineață, scria, în ultimul mesaj postat pe Facebook, că nu va renunța la lupta cu boala. ”Și, uite, numai de-a naibii (și Dumnezeu mă iartă că vorbesc urât), am să trăiesc, am să înot prin iad, am să ies...

Antena 3, 23 Martie 2017