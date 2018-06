Formatia CFR Cluj a remizat, scor 1-1, luni, in deplasare, cu FC Botosani, in ultimul meci al primei etape a Ligii I. Clujenii au avut un jucator eliminat din minutul 72, potrivit news.ro. Pentru CFR a marcat Hoban, in minutul 10, iar pentru FC...

Hot News, 18 Iulie 2017