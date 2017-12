Zilele acestea mai tihnite între Crăciun și Revelion am vizionat filmul ”The Last Jedi”, episodul VIII, din ”Războiul Stelelor”. Încă de la lansarea seriei în 1978 am fost un fan al Războiului Stelelor, când se stătea circa șase ore la casa de bilete de la Cinema Republica din Cluj-Napoca pentru a prinde un tichet la filmul lui George Lucas. ”The Last Jedi” e un film foarte lung și are acum un alt regizor de când s-a vândut cea mai populară franciză. Distribuţia este similară cu cea din episodul şapte, „Trezirea... citeste mai mult