Ilie Balaci a murit ieri dimineață din cauza unui infarct. ” Minunea Blondă” avea 62 de ani.

Gazeta Sporturilor vă prezintă ultimul interviu amplu cu fostul mare fotbalist al Universității Craiova. Se întâmpla în urmă cu doi ani, când Gazeta a realizat un supliment special cu ocazia aniversării a 60 de ani.

- Ați câștigat bani mulți cât ați antrenat la arabi?

- Ce înseamnă mulți bani pentru voi? Cel mai mare salariu a fost de 900.000 de dolari pe an. Dar în 1991 am plecat pe 1.500 de dolari lunar. Erau alți bani atunci. Am câștigat destul de mult, dar nu trăiesc numai din banii luați în lumea arabă. Mai câștig și acum din diverse afaceri.

