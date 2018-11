ULTIMUL CONCERT: Emeritul profesor Romeo Talmaciu s-a stins!

DURERE… Trompetele au amutit. Profesorul Romeo Talmaciu, cel care le-a dat viata in fanfara Rotaria, a plecat la ceruri in aceasta dimineata. Dascalul a suferit un atac cerebral in urma cu o saptamana in timp ce se afla la repetitii. A fost dus de urgenta la spital si supus mai multor investigatii. Cu toate eforturile medicilor, starea sa s-a agravat si a intrat in coma. A stat conectat la aparate trei zile. In dimineata de 15 noiembrie, in jurul orei 04:00, inima creatorului brand-ului Rotaria a incetat sa mai bata. Medicii au fost nevoiti sa declare decesul. Sanatatea profesorului era... citeste mai mult

