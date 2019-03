Formația irlandeză The Cranberries va lansa ultimul album, In the End. O primă melodie a fost deja lansată și, spre bucuria fanilor, este cântată de regretata Dolores O'Riordan.

Dolores a fost găsită înecată în cadă, într-un hotel din Londra. Avea 46 de ani și lucra, alături de colegi, la al optulea album al formației. Acesta, care va fi ultimul din istoria Cranberries, se va lansa pe 26 aprilie.

