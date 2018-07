Ultimii la politele de asigurare obligatorie a locuintei

Judetul Vaslui continuã sã fie judetul cu cel mai putine polite de asigurare obligatorie a locuintei din Moldova. La data de 31 mai 2018, in judetul nostru erau inregistrate un total de 14.245 de polite de asigurare obligatorie a locuintei. Un numãr de 10.849 de polite sunt inregistrate in mediul urban, iar 3.396 de polite in mediul rural. Comparativ cu luna ianuarie a acestui an, in judetul Vaslui se inregistreazã un minus de 158 de polite de asigurare. Potrivit datelor prezentate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, in... citeste mai mult