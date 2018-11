Săptămâna aceasta, pe 17 si 18 noiembrie, comunitatea profesioniștilor IT din România se va întâlni la Impact Hub pentru o intensă competiție de programare - DevHacks. La eveniment vor participa profesioniști din domeniul IT&C indiferent de nivelul de experiență și tehnologiile pe care le cunosc: Java, C/ C++, JavaScript, Python, Blockchain, Web și Mobile.

50 de echipe au intrat deja în competiție și sunt pregătite să vină cu propuneri de cum pot schimba aspecte ale societății în doar 24 de ore. Echipele înscrise vor avea șansa să câștige premii în bani sau gadgeturi în valoare de 15.000 euro, oferite de partenerii noștri pentru fiecare categorie: London Stock Exchange... citeste mai mult

