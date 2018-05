Articol de — Victor Vrînceanu Miercuri, 16 Mai, 13:29

Adrian Neaga (38 de ani), antrenorul lui ACS Poli Timișoara, a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Denis Haruț (19 ani).

Fundașul timișorenilor a rămas inert pe teren după un duel cu Benjamin Kuku în timpul meciului dintre Sepsi și ACS Poli, scor 3-0. Vezi detalii AICI!

"Din fericire, acum e ok. Haruț e la spital, la Brașov. O să mai stea două zile sub observația medicilor pentru că a fost o lovitură foarte puternică. M-am speriat rău când am văzut cum a căzut la pământ.

Am mai văzut astfel de accidentări în carieră, dar niciodată... citeste mai mult