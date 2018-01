Polițistul pedofil poate fi pus, luni seară, sub acuzare, pentru o faptă de pedofilie din 2012. Bărbatul va fi scos din arest și va fi dus la poliție pentru a fi pus sub acuzare pentru această nouă faptă.

Potrivit surselor, se pare că bărbatul va fi pus sub acuzare, după audieri, pentru o faptă asemănătoare petrecută în 2012. Acesta ar fi molestat un copil când se întorcea de la școală.

Poliţiştii au făcut percheziţii luni după-amiază la locuinţa bărbatului acuzat că a agresat sexual doi copii în liftul unui... citeste mai mult