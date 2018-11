Conform unui studiu recent făcut de EY la nivel global, Initial Coin Offerings: The Class of 2017 – one year later (Ofertele inițiale de monede: Promoția 2017 - un an mai târziu), care a examinat progresul ICO-urilor și veniturile din astfel de investiții, lucrurile nu par să arate atât de bine pe cât s-ar fi așteptat investitorii cuprinși de frenezie în iarna trecută. În prima jumătate a anului 2018, 86% din principalele oferte inițiale de monede (ICO-uri), care au fost cotate la o bursă de schimb de criptomonede în 2017, sunt sub prețul lor inițial de cotare, iar un portofoliu al acestor ICO-uri a scăzut cu 66%... citeste mai mult

