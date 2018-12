Ultimele activitati care se desfasoara sub egida Centenarului in luna decembrie

Grupul de intocmire si monitorizare a Calendarului activitatilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit in mod voluntar la nivelul judetului Calarasi, aduce la cunostinta calarasenilor ultimele activitatile care se desfasoara sub egida Centenarului in luna decembrie.

Astfel, pentru aceasta luna, Primaria comunei Dorobantu, impreuna cu Scoala Gimnaziala nr. 2 Dorobantu, Scoala Gimnaziala nr.1 Ulmu si Institutia Prefectului –Judetul Calarasi au organizat actiunea „Sa ne cunoastem trecutul istoric” – Evocare istorica „Sunt... citeste mai mult

