Digital Divas by AVON, cea mai mare competiție online ce premiază bloggerițele de beauty & fashion din România, aflată la a șaptea ediție, și singura în care și publicul larg votează, anunță ultima zi de înscriere a nominalizărilor.

Înscrierile se fac pe http://www.2018.digitaldivas.ro, până pe 27 martie 2018 inclusiv, prin nominalizarea canalului online preferat sau prin auto-nominalizare și pot fi propuse bloguri, website-uri, canale de YouTube, conturi de Instagram, conform categoriilor:

Young Divas in Fashion Blogging Young Divas in Beauty Blogging Most Active Fashion Blogger Most Active Beauty Blogger Best Women Websites Best Newcomer on YouTube in... citeste mai mult

