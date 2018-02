Ultima din cele cinci semifinale ale Selecţiei Naţionale Eurovision, în cadrul căreia vor concura 12 piese, va avea loc, duminică seara, la Sighişoara, în Sala de spectacole "Mihai Eminescu".

Potrivit TVR, va fi spectacol de lumini şi grafică de la cei peste 100 de mp de ecrane LED şi 380 de mp de cortine LED instalate de organizatori.

Vor concura SAVE (cu piesa All We Need), Tomher Cohen (Baby You're The Only One), Sergiu Bolota (Every Little Thing), Dora Gaitanovici (Fără Tine), Teodora Dinu (Fly), The HUMANS (Goodbye), Iliana (I Won't Lie), Evermorph (Live Your Life), Alexandru... citeste mai mult