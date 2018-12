Cel puţin zece persoane au fost rănite după ce o maşină a intrat într-o staţie de autobuz în oraşul Recklinghausen din vestul Germaniei, printre persoanele rănite fiind şi şoferul maşinii, relatează Reuters.

One witness in #Recklinghausen #Germany has said: 'The driver then raced towards the group via the oncoming lane' pic.twitter.com/S6JAaqANUx

— Daily Star (@Daily_Star) December 20, 2018 Momentan nu este clară cauza producerii accidentului. Dintre persoanele rănite, una se află în stare gravă.

