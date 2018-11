Simona Halep a anunţat la ce variantă s-a gândit pentru turneele din 2019. Numărul unu mondial s-a despărţit recent de antrenorul Darren Cahill, care a decis să petreacă mai mult timp alături de familie.



"Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori , nu am avut dureri dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri", a spus Simona Halep, prezentă la un eveniment...

