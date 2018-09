GRAV… Trenul interregio, 1661, Bucuresti-Nord – Iasi, care trebuia sa soseasca la ora 10, 30, la Barlad, a surprins sutele de calatori ce il asteptau in gara locala, in momentul in care a trecut in viteza prin statia CFR Barlad, fara sa opreasca!...

Vremea Noua, 9 Septembrie 2018