ULTIMA ORA: Un sofer imprudent a rupt o conducta de gaz metan, la Barlad!

NEATENTIE… In aceasta dupa-amiaza, pe strada Mihai Eminescu din Barlad, s-a petrecut un accident rutier, care ar fi putut avea urmari deosebit d egrave. Un sofer care conducea un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, a derapat din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de trafic, pe carosabil fiind un strat subtire de polei. Pierzand controlul asupra volanului, soferul nu a mai putut redresa masina, care a intrat in gardul unei locuinte, rupand si o conducta de gaz metan. Imediat la fata locului au venit responsabilii de la Delgaz Grid... citeste mai mult