O explozie puternică a avut loc la Cluj-Napoca, iar în urma acesteia un ofițer ISU a fost rănit. Totul s-a petrecut după ce bărbatul a atins coletul, iar acesta a sărit în aer.

Conform lui Raed Arafat, ”ofițerul ISU a găsit cutia lângă mașină și când a ridicat-o a explodat”.

”Subofițerul ieșea din tură, mașina era parcată în apropierea unității de pompieri”, a precizat șeful DSU.

”Din fericire, este în afara oricărui pericol. Am înțeles că are răni minore. Acum este sub evaluarea la UPU de la Cluj”, a adăugat el, precizând, de asemenea, că starea de sănătate a acestuia este stabilă, dar este foarte... citeste mai mult

