Florin Gardoş nu e supărat doar pe Devis Mangia, antrenorul pe care l-a avut la Craiova. Fundaşul de 30 de ani nu mai are la inimă nici actuala conducere a FCSB, club pentru care a jucat înainte de transferul în Anglia, la Southampton. Gardoş exclude o posibilă revenire la formaţia roş-albastră, cel puţin cât clubul va avea această conducere.

Întrebat dacă mai ia în calcul o revenire la FCSB, fundaşul central a spus că exclude un astfel de scenariu. Mai mult, în contextul în care FCSB a fost în căutare de fundaş central, nimeni nu l-a contactat pentru a-i propune un transfer.

"Nu au fost contacte, eu am avut două tentative de a reveni şi am fost... citeste mai mult

