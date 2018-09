GRAV… Trenul interregio, 1661, Bucuresti-Nord – Iasi, care trebuia sa soseasca la ora 10, 30, la Barlad, a surprins sutele de calatori ce il asteptau in gara locala, in momentul in care a trecut in viteza prin statia CFR Barlad, fara sa opreasca! Trenul a reusit sa opreasca la peste 400 de metri de gara. Calatorii, aflati in numar mare pe peron, s-au agitat, vazand ceea ce se intampla. Angajatii CFR le-au dezvaluit acestora faptul ca situatia a fost cauzata de faptul ca locomotivei… nu i-au tinut franele! In aceste momente, trenul in cauza este blocat pe linia 2, in statia Barlad, iar trenul care trebuia sa plece la ora 11,00 si care s-a umplut de calatori, este de... citeste mai mult