Simona Halep, adversara Wimbledon 2018! Astăzi, de la ora 12:00 a avut loc tragerea la sorţi de la All England Club pentru aflarea tablourilor de simplu din ATP şi WTA. Campioana de la Roland Garros și liderul WTA, Simona Halep, va juca în turul I de la Wimbledon cu japoneza Kurumi Nara (91 WTA)

World No.1 @Simona_Halep has been drawn to face Kurumi Nara in the first round#Wimbledon pic.twitter.com/7JtoM3FEId

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2018 Simona Halep are un tabloul infernal din faza ”sferturilor”. Dacă favoritele își vor confirma statutul, liderul WTA ar putea da piept cu Petra Kvitova (favorită 8) în această fază. Iată proiecția ”sferturilor”:... citeste mai mult

