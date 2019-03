ULTIMA ORA: Si-a dus ultimele zile singur si a fost gasit mort de pompieri in propriul apartament!

TRAGIC. . . Pompierii barladeni au intervenit astazi la un apartament de pe strada Mihai Viteazu din Barlad, unde au descoperit cadavrul in putrefactie al unui barbat in varsta de 88 de ani. Din primele informatii, barbatul si-ar fi dat ultima suflare in urma cu doua saptamani. Alarma a fost data de o ruda a batranului, care locuieste in municipiul Galati. Barbatul, de 45 de ani, a spus autoritatilor ca batranul nu a mai raspuns la telefon de cateva saptamani si ca este ingrijorat pentru starea sa de sanatate. Ca urmare a apelului, pompierii au intervenit la fata locului unde au spart un geam pentru a putea ajunge in... citeste mai mult

Sursa: Vremea Noua