Gigi Becali a anunţat că Harlem Gnohere, golgheterul FCSB-ului, are ofertă de 2,5 milioane de euro din China. Omul cu banii de la vicecampioana României vrea 3 milioane de euro în schimbul atacantului său, iar în cazul în care va pleca Gnohere, Florin Tănase va fi cel care-i va lua locul în atacul roş-albaştrilor. FCSB s-a despărţit, miercuri, de portarul Florin Niţă.

"Pentru Gnohere am o ofertă din China de 2,5 milioane de euro. Eu vreau 3 milioane de euro pe el. Dacă accept din prima, chinezii zic că am cedat prea uşor. Dar eu trebuie să mă ţin tare. O să... citeste mai mult