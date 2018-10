ULTIMA ORA: S-a semnat contractul de proiectare si executie a soselei de centura Barlad! | FOTO

BUCURIE… In urma cu cateva minute , in prezenta vicepremierului Paul Stanescu, la Consiliul Judetean Vaslui s-a semnat contractul de proiectare si executie a variantei ocolitoare municipiului Barlad. Din partea CNAIR a semnat Ovidiu Mugurel Laicu. directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi. Vom reveni cu amanunte.

IATA COMUNICATUL CNAIR:

In cursul zilei de astazi, 23 octombrie 2018, CNAIR SA a semnat contractul de proiectare si executie a variantei de ocolire a municipiului Barlad cu ofertantul declarat castigator, Asocierea Tehnic Asist SRL – Tass Infra Logistic SRL.

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si... citeste mai mult

