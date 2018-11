Mircea Rednic (56 de ani) a anunţat noi transferuri la Dinamo. "Puriul" spune că formaţia din Ştefan cel Mare are în plan să transfere şi fotbalişti care sunt sub contract, pe sume de bani, nu doar liberi aşa cum au fost aduşi până acum. Antrenorul "câinilor" are în continuare încredere că elevii săi vor reuşi să prindă play-off-ul în acest sezon de Liga 1 Betano.

"Vom aduce jucători şi în iarnă. Acum sunt sub contract, unii termină contractul. Ne vom întări!", a spus Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Viitorul.

Până acum, Mircea Rednic a adus cinci jucători la Dinamo: Gregory Tade,... citeste mai mult