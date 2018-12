ULTIMA ORA: Primarul Ciupilan si alti trei huseni, implicati intr-un accident grav, langa Barlad!

GRAV… In aceasta dimineata, primarul mnunicipiului Husi, Ioan Ciupilan, a fost implicat intr-un accident rutier, petrecut la iesirea din municipiul Barlad spre Perieni. Primarul Ciupilan se afla in masina cu alti trei huseni cunoscuti, intre care si Paul Sapca. Cu toti mergeau la o partida de vanatoare, pe un fond de vanatoare privat, din zona Gherghesti. Intr-o curba insa, pe DJ 243 – Icar Perieni) un autoturisrm a intrat frontal in masina in care se aflau husenii. Au rezultat doua victime, constiente. Din cate se cunoaste pana la aceasta ora, primarul Ioan Ciupilan a scapat doar cu usoare contuzii... citeste mai mult

acum 45 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Vremea Noua in