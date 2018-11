Dumitru Dragomir a declarat, marţi pentru MEDIAFAX, că decizia de achitare definitivă, de la Curtea de Apel Bucureşti, este o dovadă a faptului că justiţia îşi face datoria şi că el a fost „în bătaia puştii” în acest dosar. Dragomir mai spune că judecătorii de la apel au fost corecţi.

„Am avut noroc de nişte judecători corecţi, cinstiţi şi curajoşi care s-au aplecat deasupra dosarului. Eu ştiam că sunt nevinovat, nu am nicio tangenţă cu acest proces. Am fost în bătaia puştii. Politic am fost scos de Ponta din Ligă şi a vrut să mă bage şi la...