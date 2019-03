Dan Petrescu (51 de ani) a vorbit în premieră după întoarcere la cârma campioanei CFR Cluj, formaţie alături de care a câştigat titlul în sezonul precedent. ”Bursucul” şi-a reziliat contractul cu Guizhou Hengfeng şi a revenit la Cluj cu şapte etape înainte de finalul sezonului regular.

Acesta a dezvăluit şi ce se va întâmpla cu Alin Minteuan în perioada următoare. Antrenorul care a bifat cinci victorii din tot atâtea posibile pe banca clujenilor va rămâne aproape de Dan Petrescu:

"Normal că-mi era dor de România, de toată lumea. Azi am făcut primul antrenament, mă bucur că m-am întors şi sper să stau mai mult decât am stat datat trecută, mai mult de un an. La fotbal nu se ştie...

