Mircea Rednic a fost prezentat oficial ca noul antrenor al lui Dinamo şi va sta cel puţin un an, în cazul în care nu va avea o surpriză precum Claudiu Niculescu sau Florin Bratu. "Puriul" a fost hotărât la conferinţa de presă, a susţinut că vine să ajute Dinamo şi că nu va da jucători afară de la echipă fără a-i vedea înainte.

"Am acceptat imediat. Prefer să fiu un antrenor fără onoare sau demnitate, dar să ajut clubul într-o situaţie grea. Am respect pentru un club care mi-a dat atâtea satisfacţii, care mi-a dat ocazia să ajung antrenor şi jucător. Dacă noi, cei care am... citeste mai mult