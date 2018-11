Dan Petrescu are zilele numărate la Guizhou. Presa din China a anunţat că "Bursucul" va fi dat afară de către şefii grupării din China, după ce a retrogradat echipa în liga a doua. Antrenorul român va mai rămâne pe banca formaţiei Guizhou Zicheng doar două partide, apoi îi va fi reziliat contractul.

Guizhou a retrogradat şi are mari probleme financiare după investiţiile pe care le-a făcut în încercarea de a salva echipa, aşa că şefii au hotărât să reducă drastic bugetul. Printre cei care vor avea de suferit se află şi Dan Petrescu, plătit de chinezi cu cinci milioane de euro pe an.

