Iuliu Mureşan, preşedintele CFR-ului, a dezvăluit motivul pentru gruparea ardeleană a anunţat prelungirea contractului cu antrenorul Dan Petrescu. Oficialul din Gruia spune că, în mod normal, acest anunţ ar fi trebui să fie făcut la vară, dar a fost grăbit din dorinţa de a pune capăt speculaţiilor apărute în ultimul timp în ceea ce-l privesc pe "Bursuc".

"Am anunţat acest lucru tocmai pentru a curma discuţiile care erau în spaţiul public cu tot felul de echipe şi impresari care îl caută pe Dan Petrescu şi că el va pleca. Aceste discuţii nu făceau bine jucătorilor şi atmosferei bune care e la club şi atunci... În mod normal, nu am fi anunţat până în vară acest lucru sau... citeste mai mult

acum 43 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Pro Sport in