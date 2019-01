Ultima ora: moarte suspecta, la Barlad!

DESCOPERIRE… In aceasta dimineata, DEtasamentul de Pompieri din Barlad a intervenit pe strada Vasile Parvan, la blocul D 17, la solicitarea locatarilor, care au sesizat faptul ca un vecin de la parter, in varsta de 61 de ani, nu a mai fost vazut de cateva zile. Omul locuia singur, au spus acestia, si era cunoscut cu afectiuni medicale cornice. Pompierii au venit, au patruns in locuinta si au gasit trupul neinsufletit al lui Ion Dumitriu, care, se pare, era decedat de mai multe zile.... citeste mai mult

