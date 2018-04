Floyd Mayweather a anunţat că va reveni în lumina reflectoarelor, dar numai în octagonul de MMA, conform ESPN. Aşadar, imaginea unui noi eveniment în care să fie implicat pugilistul şi irlandezul Conor McGregor prinde contur. Chiar şi aşa, McGregor trebuie să-şi rezolve problemele cu poliţia, înainte de a urca în cuşcă din nou.

"Este posibil să revin, dar dacă o voi face va trebui să fie pentru un meci UFC. Am vorbit cu echipa mea. Am discutat cu Al Haymon (n.r manager). El nu e de cord. Am vorbit cu Showtime şi cu CBS (n.r televiziuni). Dacă revin, Showtime şi CBS trebuie să fie implicate", a spus Mayweather, conform sursei citate.

